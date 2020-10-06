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Melikgazi Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı gerçekleşti

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.10.2020 12:42 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısını gerçekleştirerek, gündeminde bulunan 28 maddeyi karara bağladı.Sosyal mesafeye dikkat ederek Tarihi Kayseri Mahallesi’nde yapılan Meclis Toplantısında 5 mali, 4 idari ve 16 imar konusu karara bağlandı.

Melikgazi Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısını gerçekleştirerek, gündeminde bulunan 28 maddeyi karara bağladı.
Sosyal mesafeye dikkat ederek Tarihi Kayseri Mahallesi’nde yapılan Meclis Toplantısında 5 mali, 4 idari ve 16 imar konusu karara bağlandı. Melikgazi Belediyesi’nin 2021 mali yılına ait performans programı ve 2021 yılı Bütçe Tasarısı görüşülerek oy birliğiyle Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi. Belediye Meclisinde yeni üye seçimleri de yapıldı.
Plan ve Bütçe Komisyonu Adnan Vedat Kenanoğlu, Yapım, Onarım ve Kontrol Komisyonu, Necmettin Apaydın, Eğitim, Spor ve Teknoloji Komisyonu Ümit Yasin Tunçbilek, Ticaret, Sanayi ve İstihdam Komisyonuna Adnan Vedat Kenanoğlu oy birliği ile seçildi.
Meclis üyeleri ile birlik ve uyum içinde Melikgazi için güzel işler yapıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediye Meclis Toplantımızı gerçekleştirerek 28 maddeyi karara bağladık. Melikgazi’miz için hayırlı olsun. Melikgazi’miz için elimizden geleni hep beraber sonuna kadar yapıyoruz. İlçemizdeki hizmetlerden vatandaşlarımız son derece memnun. İnşallah yeni çalışmalar ile Melikgazi’mize değer katmaya devam edeceğiz" dedi.

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Kayseri Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Salı

Boduroğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vitamin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Damla Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özerciyes Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Arıcı Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Aygün Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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