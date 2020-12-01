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Melikgazi Belediyesi hatırlattı, "Vergi Borçlarınızı Yapılandırmayı Unutmayın!"

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.12.2020 14:07 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi, 7256 sayılı vergi affı kapsamında belediyeye borcu bulunan vatandaşların yapılandırma için müracaatlarının başladığını bildirdi.Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediyesi hatırlattı, "Vergi Borçlarınızı Yapılandırmayı Unutmayın!"

Melikgazi Belediyesi, 7256 sayılı vergi affı kapsamında belediyeye borcu bulunan vatandaşların yapılandırma için müracaatlarının başladığını bildirdi.
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun 17/11/2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığını söyledi.
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, vergi borcu bulunan mükelleflere Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yasa ile yapılandırma fırsatı sunulduğunu hatırlatılarak bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin internet üzerinden başvuruda bulunabileceklerini veya belediyeye müracaat etmeleri gerektiğini ifade etti.
Borçlarını yeniden yapılandıranların kazançlı olacağını ifade Başkan Dr. Palancıoğlu “Çıkarılan yasa ile emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi ile katı atık gibi borçları yapılandırma kapsamına alındı. 7256 sayılı vergi kanunu kapsamında borcu olan vatandaşlarımız borç yapılandırma işlemlerini belediyeye gelmeden online yapabilecekler. Belediyemiz yapılandırma işlemini gerçekleştirdikten sonra vatandaşlara online olarak ödeme planını sunacağız. Vatandaşlarımız e-devlet kullanıcı adı ve şifresi ile girilen sistemde taksit seçeneğini seçerek başvuruda bulanabilecekler. Bu yasa ile 31.12.2020 tarihine kadar vergi borçları yapılandırılabilecek.” dedi.

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