Melikgazi Belediyesi okulları onarıyor

Öğrencilerin daha sağlıklı ve nitelikli okullarda eğitim görmeleri için seferberlik başlatan Melikgazi Belediyesi, 6 okulda bakım ve onarım çalışmaları yapacak.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu eğitime destek olmak amacıyla ihtiyaç olan okullarda dış cephe yalıtım, iç ve dış cephe boyama, peyzaj, asfaltlama gibi çalışmaların yapılacağını söyleyerek, “Okullarda belediyemiz tarafından gerçekleştirilecek çalışmalarda öğrencilerimizin sağlıklı, modern ve bakımlı ortamlarda eğitim almalarını amaçlıyoruz. Eğitim her zaman ve her koşulda önceliğimiz olmaya devam edecektir. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve çocuklarımızın daha güzel ve nezih ortamda eğitim alabilmeleri amacıyla, ilçemizde bulunan eğitim yuvalarımızın belediyemiz imkânları ölçüsünde yenileme, bakım ve onarım hizmetlerimiz devam edecektir. Korona virüs salgınından kurtulacağız. Yine okullarımız cıvıl cıvıl olacak, eğitim ve öğretime kaldığımız yerden daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz.” dedi.

