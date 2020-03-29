YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Melikgazi Belediyesi, standı kapatılan pazar esnafından işgaliye almayacak

Melikgazi Belediyesi, standı kapatılan pazar esnafından işgaliye almayacak

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.03.2020 13:38 | Son Güncelleme

Türkiye’de corona virüsü tehlikesi nedeniyle yayınlanan genelge kapsamında, Melikgazi Belediyesi temel ihtiyaç malzemeleri dışında standı kapatılan pazarcı esnafından işgaliye bedeli almayacak.Ayrıca işyerleri geçici süre kapalı olan mülkiyeti belediyeye ait dükkanlardan da bir müddet kira bedeli almayacaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediyesi, standı kapatılan pazar esnafından işgaliye almayacak

Türkiye’de corona virüsü tehlikesi nedeniyle yayınlanan genelge kapsamında, Melikgazi Belediyesi temel ihtiyaç malzemeleri dışında standı kapatılan pazarcı esnafından işgaliye bedeli almayacak.
Ayrıca işyerleri geçici süre kapalı olan mülkiyeti belediyeye ait dükkanlardan da bir müddet kira bedeli almayacaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile iş yerleri kapatılan mülkiyeti belediyemize ait olan dükkanlardan kira almayacağız. Bu zor dönemde esnafımızın ekonomik olarak ayakta kalabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Pazar yerlerinde gıda, temizlik vs. temel ihtiyaç malzemeleri dışında satış yapan ama geçici süreliğine kapatılan pazarcı esnafımızdan işgaliye bedeli almayacağız. Umarım aldığımız bu karar bir sürede olsa esnafımızı rahatlatır. Belediye olarak korona virüs salgınına karşı mücadele ve dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Korona virüsüne karşı başlattığımız mücadelemizi, bu olumsuzluğu hep birlikte yenene kadar gece gündüz demeden çalışarak sürdüreceğiz.’’ ifadelerini kullandı.
Başkan Dr. Palancıoğlu Melikgazi Belediyesi olarak, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evlerinde kaldığı süre içerisinde temel ve zorunlu ihtiyaçlarını gidermek için tüm imkanlarla seferber olduklarını ve ihtiyaç halinde 112 nolu telefonu aramaları gerektiğini hatırlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu üyesi Çelik: Çocuklar virüsü daha fazla kişiye bulaştırabilirBilim Kurulu üyesi Çelik: Çocuklar virüsü daha fazla kişiye bulaştırabilir
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den koronavirüs açıklaması:

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den koronavirüs açıklaması:

BUDO seferleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında durduruldu

BUDO seferleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında durduruldu

10 bin öğrenciye ‘uzaktan eğitim’

10 bin öğrenciye ‘uzaktan eğitim’

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Sakarya’da yerel gazeteler ortak manşetle okuyucuların karşısına çıktı

Sakarya’da yerel gazeteler ortak manşetle okuyucuların karşısına çıktı

Kavga var dediler, sürpriz yaptılar

Kavga var dediler, sürpriz yaptılar

Kayseri Namaz Vakitleri 29 Mart Pazar

İmsak
04:57
Sabah
06:20
Öğle
12:48
İkindi
16:19
Akşam
19:05
Yatsı
20:23

Kayseri Nöbetçi Eczaneler29 Mart Pazar

Darüşşifa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Enar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yenişehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yağcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yeditepe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büyüktaşkın Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Gültepe Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti

İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti

Kayserispor’un stoperi Diego Angelo:

Kayserispor’un stoperi Diego Angelo:

Kayseri'de binmek istediği halk otobüsünün altında kalan kişi öldü

Kayseri'de binmek istediği halk otobüsünün altında kalan kişi öldü

Melikgazi Belediyesi’nde ‘Kurum İçi Dayanışma Dostluk Futbol Turnuvası’

Melikgazi Belediyesi’nde ‘Kurum İçi Dayanışma Dostluk Futbol Turnuvası’

Otomobiller kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

Otomobiller kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.