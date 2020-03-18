YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Melikgazi Belediyesi’nde korona virüs tedbirleri devam ediyor

Melikgazi Belediyesi’nde korona virüs tedbirleri devam ediyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.03.2020 14:35 | Son Güncelleme

Korona virüse karşı ilçede temizlik ve ilaçlama gibi önlemleri artıran ve belediye hizmet binasında da tedbirleri alan Melikgazi Belediyesi’nde, personelin öğle yemekleri kapalı paketlerde servis edildi.Belediye içerisinde de virüs için alınan tedbirleri artırdıklarını duyuran Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Korona virüse karşı ilçede temizlik ve ilaçlama gibi önlemleri artıran ve belediye hizmet binasında da tedbirleri alan Melikgazi Belediyesi’nde, personelin öğle yemekleri kapalı paketlerde servis edildi.
Belediye içerisinde de virüs için alınan tedbirleri artırdıklarını duyuran Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kamu hizmeti süreklilik ister, belediye hizmetleri beşikten mezara kadardır. Çalışanlarımıza verdiğimiz önem ve değerden dolayı son derece hijyenik bir ortamda yemeklerin yapıldığı modern bir yemekhanemiz var ayrıca korona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde çalışanlarımıza toplu mekânlar yerine kendi odaları veya masalarında öğle yemeğini vermeye başladık. İsteyen odasında kendi masasında veya tenha bir ortamda, isteyen yine yemekhane de yemeğini yiyecek" dedi.
Melikgazi Belediyesi alınan tedbirler kapsamında vatandaşların belediye ile olan işleri ile alakalı telefonlara kısa mesaj atarak şunları hatırlattı:
“Kıymetli Hemşerilerimiz, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ve Sağlık Bakanlığımızın emirleri doğrultusunda kalabalık ortamlardan uzak durulması gerekmektedir. Bu bağlamda belediyemizle olan işlerinizi mümkün olduğu kadar telefon ve internet üzerinden yürütürseniz salgın mücadelesindeki başarımız artacaktır. Sizler bizler için önemli ve değerlisiniz. Desteklerinizden dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. web: www.melikgazi.bel.tr, Telefon : 0352 252 13 00 Whatsapp : 0 530 253 91 91.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Cüneyt Epcim: “Çanakkale Zaferi’ni 105. yıl dönümünde milletçe idrak etmenin kıvanç ve haklı gurunu yaşamaktayız”

Vali Cüneyt Epcim: “Çanakkale Zaferi’ni 105. yıl dönümünde milletçe idrak etmenin kıvanç ve haklı gurunu yaşamaktayız”

3 gündür kayıp olan üç kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

3 gündür kayıp olan üç kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Tatlıcı ve künefecilere korona yasağı

Tatlıcı ve künefecilere korona yasağı

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kaymakam Aslan’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Kaymakam Aslan’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

Kayseri Namaz Vakitleri 18 Mart Çarşamba

İmsak
05:16
Sabah
06:38
Öğle
12:51
İkindi
16:15
Akşam
18:55
Yatsı
20:11

Kayseri Nöbetçi Eczaneler18 Mart Çarşamba

Derviş Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Su Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ateş Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Damla Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yılmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ela Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Eroğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayseri'de TOKİ'nin inşa edeceği 550 konut için kuralar çekildi

Kayseri'de TOKİ'nin inşa edeceği 550 konut için kuralar çekildi

Kayserispor’da Kadın dayanışması

Kayserispor’da Kadın dayanışması

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Komşusunun evinde ölüme atladı

Komşusunun evinde ölüme atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.