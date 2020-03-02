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Melikgazi Belediyesi’nde ‘Kurum İçi Dayanışma Dostluk Futbol Turnuvası’

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.03.2020 10:03 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi çalışanları arasında, birimler arası birlik, beraberlik ve dayanışmaya vesile olması, ayrıca belediye çalışanlarının moral motivasyonunun sağlanması adına kurum içi dayanışma dostluk futbol turnuvası düzenlenecek.Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediyesi’nde ‘Kurum İçi Dayanışma Dostluk Futbol Turnuvası’

Melikgazi Belediyesi çalışanları arasında, birimler arası birlik, beraberlik ve dayanışmaya vesile olması, ayrıca belediye çalışanlarının moral motivasyonunun sağlanması adına kurum içi dayanışma dostluk futbol turnuvası düzenlenecek.
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Belediyenin halı saha tesislerinde futbol turnuvasının yapılacağını ve karşılaşmaların 3 puan sistemine göre oynanacağını söyledi.
Turnuvanın mart ayı başında başlayacağını ve moral günlerinin devamı ettirileceğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Biz Melikgazi Belediyesi olarak büyük bir aileyiz. Birimler arasında mükemmel bir uyum, personelimiz arasında da kardeşlik duygusu hep en üst seviyededir. Birimler arasındaki bu birliktelik bizim referans belediye olarak anılmamızda en büyük etken diyebilirim. Bu uyumu, bu birlikteliği biraz daha artırmak, yoğun mesainin ardından, hem sağlıklı kalabilmek hem de stres atma adına böyle bir turnuva tertip ettik. Ben bütün takımlarımıza başarılar diliyorum, centilmence hak edenin kazanacağı bir turnuva olmasını temenni ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Belediyenin tüm birimlerin katılacağı futbol turnuvasında 14 takımın yer alacağını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, oyuncuların kıyasıya mücadele edeceğini ancak kendilerine yakışır centilmenliği ellerinden bırakmayacaklarından emin olduğunu sözlerine ekledi.

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Kocasinan
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Tekiner Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Toki Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yenidoğumevi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Alper Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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