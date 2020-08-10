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Melikgazi Belediyesi’nden korona virüs mağduru esnafa destek

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.08.2020 15:54 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında mağdur olan ve mülkiyeti belediyeye ait iş yeri sahiplerine ödemeler konusunda yardımcı olacak.Melikgazi Belediyesi’nin hak ve menfaatlerinin korunması için alacakların tahsilinde yapılandırma, taksitlendirme, belirli bir tarihe kadar vadeye yayma gibi kolaylıklar sağlanacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediyesi’nden korona virüs mağduru esnafa destek

Melikgazi Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında mağdur olan ve mülkiyeti belediyeye ait iş yeri sahiplerine ödemeler konusunda yardımcı olacak.
Melikgazi Belediyesi’nin hak ve menfaatlerinin korunması için alacakların tahsilinde yapılandırma, taksitlendirme, belirli bir tarihe kadar vadeye yayma gibi kolaylıklar sağlanacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu konu ile ilgili olarak kurul oluşturulacağını kaydetti. Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri geçici süreyle durdurulan ve bu nedenle mağdur olan esnafın mağduriyetlerini esnaf dostu bir belediye olarak gidermeye çalışacaklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Kamu menfaatini de korumak şartı ile her zaman esnafın ve üreticinin yanındayız. Dezenfekte çalışmalarından, sosyal yardımlara, temizlik çalışmalarından, diğer projelerimize kadar birçok alanda hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımız çerçevesinde esnafımıza bu zor zamanlarda destek oluyoruz. Amacımız esnafa nefes aldırmak ve yanlarında olmak. Birlikte bu zor zamanların üstesinden geleceğiz." dedi.

Melikgazi Belediyesi’nden korona virüs mağduru esnafa destek

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Kocasinan
Ayan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tekiner Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Sarıgül Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Aygün Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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