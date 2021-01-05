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Melikgazi Belediyesi’nin web sitesi yenilendi

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.01.2021 14:56 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi, belediye çalışmalarını ve projelerini bir bir hayata geçirirken sade ve anlaşılır yeni yüzüyle kurumsal web sitesini de kullanıma sundu.Melikgazi Belediyesi’nin kurumsal kimlik çalışmalarının bir aşaması olarak belediye web sitesi mobil uyumlu olarak tasarlanarak yayınlandı.

Melikgazi Belediyesi, belediye çalışmalarını ve projelerini bir bir hayata geçirirken sade ve anlaşılır yeni yüzüyle kurumsal web sitesini de kullanıma sundu.
Melikgazi Belediyesi’nin kurumsal kimlik çalışmalarının bir aşaması olarak belediye web sitesi mobil uyumlu olarak tasarlanarak yayınlandı. İlçenin tanıtımı, tarihinden kültürüne kadar hemen hemen bütün içeriklerin bulunduğu yeni bir tasarım vatandaşların hizmetine sunuldu.
Yenilenen internet sitesinden vatandaşların daha kolay ve etkili hizmet alması için tasarlandığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Tüm internet tarayıcılarına, cep telefonlarına ve tabletlerle uyumlu sayfa tasarımları, hızlı erişim bölümleri sayesinde belediyemiz hakkındaki bilgilere erişmek, işlem yapmak artık çok kolay. Yeni web sitesinin temel özellikleri arasında, güncel web teknolojilerine uyumlu kod altyapısı var. Belediyecilik hizmetlerinin elektronik olarak vatandaşlara ulaştırılmasını amaçlayan E-Belediye ile interaktif uygulamalara ağırlık verilen yeni belediye sitesi sürekli güncellenecek bir yapıyla mobil uyumlu olarak tasarlandı. melikgazi.bel.tr adlı internet sitemizde güzel bir çalışma gerçekleştirerek tüm siteyi yeniledik. Hayırlı olsun" dedi.

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