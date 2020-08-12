Melikgazi Belediyespor 10 transfer yaptı

Melikgazi Belediyespor Voleybol takımı kadrosuna 10 oyuncu kattı.

Türkiye Voleybol 1.Lig Erkekler A Grubu’nda mücadele edecek olan Melikgazi Belediyespor, kadrosuna 1’i yabancı olmak üzere 10 yeni oyuncu kattı. Siyah Beyazlılar, alt yapıdan A takıma da 3 oyuncu dahil etti.

Yeni sezonda antrenör kadir Aydın nezaretinde Play-Off mücadelesi verecek olan Melikgazi Belediyespor, 3 tane alt yapıdan A takıma oyuncu alırken dış transferde de 10 oyuncuyu renklerine bağladı. İranlı pasör çaprazı Ali Şahbazi ile anlaşan siyah beyazlılar, Berk Söylemez, Yiğit Korkut, Burak Kılıç, Hakan Sabunoğlu, Görkem Özgür Uçar, Ömer Uygur, Furkan Önalan ve İsa Aydoğdu ile anlaştı.

Alt yapıdan da Erdoğan Berke Erci, Mustafa Atakan Ayan ve Arif Mete Hasdemir A takıma yükseldi. Geçen sezondan takımda kalan Davut Şahin ile birlikte 14 oyuncusu olan Melikgazi Belediyespor, yeni sezon çalışmalarına başladı.

Melikgazi Belediyespor kulüp başkanı Yakup Yüksel, genç ve çalışkan bir kadro kurmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Melikgazi Belediyespor takımımız, yeni sezonda yine belediyemize ve şehrimize yaraşır şekilde mücadelesini sürdürecektir" dedi.



