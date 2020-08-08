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Melikgazi Belediyespor A Grubunda mücadele edecek

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.08.2020 09:09 | Son Güncelleme

2020-2021 voleybol sezonu Axa Sigorta Efeler Ligi, Sultanlar Ligi, 1.

Melikgazi Belediyespor A Grubunda mücadele edecek

2020-2021 voleybol sezonu Axa Sigorta Efeler Ligi, Sultanlar Ligi, 1. Lig (kadın-erkek) ve 2. Lig (kadın-erkek) statüleri ile fikstür sayfaları belli oldu.
Türkiye Voleybol 1. Lig Erkek A Grubunda mücadele edecek olan Melikgazi Belediyespor’u bir birinden önemli ve güçlü rakipler bekliyor. Geçen sezon mücadele ettiği 2. Lig final grubunda mücadele eden Melikgazi Belediyespor Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yeni sezon öncesi 1. Lige davet edildi. 2020-2021 sezonunda 1.Ligde mücadele etmeye hak kazanan Melikgazi Belediyespor’un rakipleri fikstürü açıklandı. İşte Melikgazi Belediyespor’un rakipleri;
Halkbank (Ankara), Maliye İhtisas (Ankara), Ziraat Bankası (Ankara), Alanya Belediyespor (Antalya), Bigadiç Belediyespor (Balıkesir), Global Connect Travel Düzce GSK (Düzce), Saint Joseph (İzmir), Kocaeli BŞH. Kağıtspor (Kocaeli), Konya Büyükşehir Belediyespor (Konya), Jeopark Kula Belediyespor (Manisa) ve Milas Belediyespor (Muğla) takımlar ile mücadele edecek.

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