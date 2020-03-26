Melikgazi Belediyespor Antrenörü Fuat Kalay: “1. Lige yaklaşmıştık ama olmadı"

Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı Antrenörü Fuat Kalay, “Hedefimize çok yaklaşmıştık ama maalesef olmadı” dedi.

Türkiye Voleybol 2. Lig 3. Gruptan lider olarak çıkan ve ardından yarı final grubundan çıkarak adını son 8 takım arasında yazdıran Melikgazi Belediyespor Voleybol takımı 1. Lig hedefine ulaşamadı. Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı Antrenörü Fuat Kalay yaptığı açıklamada, “Bu yıl geçen seneye göre 2 takviye yaparak biri pasör, biri köşe olmak üzere lige çok iyi bir hazırlık devresi ile başladık. Takımımız ligi 15 galibiyet 1 mağlubiyet ve 44 puanla grubu 1. bitirmiş ve Türkiye ’de adını ilk 16 takım arasına yazmıştır. Daha sonra Eskişehir’de yapılan yarı final maçlarına katıldık. Burada başarılı olarak adımızı finallere yazdırmayı bir kez daha başardık. Türkiye ’de ilk 8 takım arasına giren takımımız ile Eskişehir’de istediğimiz başarıyı elde edemedik. Bizlerin en büyük destekçisi Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’na, final maçlarına Eskişehir’e kadar gelip bizi her zaman ve şartta destekleyen Kulüp Başkanımız ve Melikgazi Belediye Başkan yardımcısı Yakup Yüksel’e yöneticilerimize ve sporcularımıza çok teşekkür ederim” diye konuştu.

