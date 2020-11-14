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Melikgazi Belediyespor bugün sahada

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.11.2020 11:42 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyespor ligin 6.haftasında bugün Global Connect Travel Düzce takımını konuk edecek.Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Ligde mücadele eden Melikgazi Belediyespor ligin 6.haftasında bugün Global Connect Travel Düzce ile önemli karşılaşmaya çıkacak.Ligde geride kalan 5.hafta sonunda 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Melikgazi Belediyespor 6 puanla 7.sırada yer alıyor.

Melikgazi Belediyespor bugün sahada

Melikgazi Belediyespor ligin 6.haftasında bugün Global Connect Travel Düzce takımını konuk edecek.
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Ligde mücadele eden Melikgazi Belediyespor ligin 6.haftasında bugün Global Connect Travel Düzce ile önemli karşılaşmaya çıkacak.Ligde geride kalan 5.hafta sonunda 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Melikgazi Belediyespor 6 puanla 7.sırada yer alıyor. Ligde son oynadığı 2 maçı kazanarak çıkışa geçen Kayseri ekibi Melikgazi Belediyespor bugün oynayacağı Global Connect Travel Düzce maçını da kazanarak üst üste üçüncü maçını kazanmak istiyor.
Bugün Atatürk Spor Salonunda oynanacak olan Melikgazi Belediyespor ile Global Connect Travel Düzce maçı saat 13.00’de başlayacak.

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