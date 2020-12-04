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Melikgazi Belediyespor çıkış arıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.12.2020 11:42 | Son Güncelleme

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Liginde mücadele eden Melikgazi Belediyespor, ligin 9.haftasında yarın Ankara’da Jeopark Kula Belediyespor’a konuk olacak.Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Liginde mücadele eden Melikgazi Belediyespor, çıkış arıyor.

Melikgazi Belediyespor çıkış arıyor

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Liginde mücadele eden Melikgazi Belediyespor, ligin 9.haftasında yarın Ankara’da Jeopark Kula Belediyespor’a konuk olacak.
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Liginde mücadele eden Melikgazi Belediyespor, çıkış arıyor. Ligde oynadığı son 3 maçını kaybeden Melikgazi Belediyespor sadece 2 galibiyet aldı. Ligin 8.haftasında evinde oynadığı maçta Bigadiç Belediyespor’a son sette 3-2 kaybederek haftayı mağlubiyetle kapatan Melikgazi Belediyespor’da gözler Jeopark Kula Belediyespor maçına çevrildi. Melikgazi Belediyespor yarın deplasmanda oynayacağı Ankara ekibi Jeopark Kula Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Ankara’ya gitti. 8.maç sonunda 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet alan Melikgazi Belediyespor 7 puanla 10.sırada yer aldı. Cumartesi günü Ankara’da Beştepe Spor Salonunda oynanacak olan karşılaşma saat 13.00’de başlayacak. TVF Voleybol TV tarafından canlı olarak yayınlanacak.

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Kocasinan
Büyükbakırcı Eczanesi (24 Saat Açık)
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