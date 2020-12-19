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Melikgazi Belediyespor çıkış arıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.12.2020 09:47 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyespor ligin 11.haftasında yarın sahasında İzmir ekibi Saint Joseph takımını konuk edecek.Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler Voleybol 1.Lig A Grubunda mücadele eden Melikgazi Belediyespor yarın oynayacağı Saint Joseph maçı hazırlıklarını bugün yapacağı son antrenman ile tamamlayacak ve maç saatini beklemeye başlayacak.

Melikgazi Belediyespor çıkış arıyor

Melikgazi Belediyespor ligin 11.haftasında yarın sahasında İzmir ekibi Saint Joseph takımını konuk edecek.
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler Voleybol 1.Lig A Grubunda mücadele eden Melikgazi Belediyespor yarın oynayacağı Saint Joseph maçı hazırlıklarını bugün yapacağı son antrenman ile tamamlayacak ve maç saatini beklemeye başlayacak. Son haftalarda aldığı mağlubiyetleri geride bırakmak isteyen Melikgazi Belediyespor çıkış arıyor. Ligde geride kalan 10.hafta sonunda 2 galibiyet ve 8 mağlubiyet alan Kayseri ekibi Melikgazi Belediyespor topladığı 7 puanla 11.sırada yer alıyor.
Atatürk Spor Salonunda oynanacak olan Melikgazi Belediyespor ile Saint Joseph karşılaşması saat 12.00’de başlayacak.

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