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Melikgazi Belediyespor deplasmanda mağlup oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.12.2020 15:02 | Son Güncelleme

Türkiye Birinci Erkekler Voleybol Ligi A Grubu’nda mücadele eden Kayseri ekibi Melikgazi Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Jeopark Kula Belediyespor’a 3-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.Ligde bu sezon bir türlü istediğini bulamayan Melikgazi Belediyespor, ligde oynadığı 9.

Melikgazi Belediyespor deplasmanda mağlup oldu

Türkiye Birinci Erkekler Voleybol Ligi A Grubu’nda mücadele eden Kayseri ekibi Melikgazi Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Jeopark Kula Belediyespor’a 3-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.
Ligde bu sezon bir türlü istediğini bulamayan Melikgazi Belediyespor, ligde oynadığı 9. maçında deplasmanda Jeopark Kula Belediyespa’a toplamda 81 dakika süren mücadelede 3-0 mağlup oldu. Evsahibi takım setleri 26-24, 25-15 ve 25-22 kazanırken, 6. galibiyetine imza attı. Melikgazi Belediyespor ise bu sezon 2 galibiyet alırken, 7. kez salondan mağlubiyet ile ayrılmış oldu.

Melikgazi Belediyespor deplasmanda mağlup oldu

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