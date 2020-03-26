YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Melikgazi Belediyespor final grubunda kaybetti

Melikgazi Belediyespor final grubunda kaybetti

KAYSERİ HABERLERİ  | 26.03.2020 17:21 | Son Güncelleme

Türkiye Voleybol 2.

Melikgazi Belediyespor final grubunda kaybetti

Türkiye Voleybol 2. Ligde mücadele eden Melikgazi Belediyespor final grubundan çıkamadı.
Türkiye Voleybol 2. Lig 3. Grupta mücadele eden Melikgazi Belediyespor 2019-2020 sezonunu 44 puanla lider olarak tamamladı. 3. Grupta oynadığı 16 maçta 15 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Melikgazi Belediyespor rakiplerinin önünde zirvede tamamlayarak adını Play-Off’a yazdırdı. Melikgazi Belediyespor lig boyunca oynadığı 16 maçın 10’unu 3-0’lık setlerle, 3 maçını 3-1’lık setlerle, 2 maçını 3-2’lık setlerle kazanırken, 1 maçını ise 2-3 kaybetti. Sezonu tek mağlubiyetle noktalayan Melikgazi Belediyespor Erkek Voleybol takımı yarı finalde Eskişehir’de mücadele etti. Eskişehir’de oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Melikgazi Belediyespor 6 puanla 2.sırada tamamladı ve adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı.
Yarı finali sorunsuz bir şekilde geçen Melikgazi Belediyespor erkek Voleybol takımı yine Eskişehir’de düzenlenen final karşılaşmalarında bir birinden güçlü rakipler ile eşleşti. Final grubunda oynadığı 3 maçını da kaybederek 1. Lig hedefine ulaşamayan Melikgazi Belediyespor gelecek sezon da 2. Lig’de mücadele verecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Reçete yazılarak 5 gün rapor verilmişti! Koronavirüs şüphelisi diye yakalandı Reçete yazılarak 5 gün rapor verilmişti! Koronavirüs şüphelisi diye yakalandı
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir’de orman yangını

Balıkesir’de orman yangını

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Eskişehir Garı'nda termal kameralı koronavirüs önlemi

Eskişehir Garı'nda termal kameralı koronavirüs önlemi

Balıkesir’de 5 yer ’Doğal Sit Alanı’ ilan edecek’

Balıkesir’de 5 yer ’Doğal Sit Alanı’ ilan edecek’

Jandarmadan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım

Jandarmadan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım

Virüs tüm şirketleri vurdu, onlar boş durmuyor

Virüs tüm şirketleri vurdu, onlar boş durmuyor

Kayseri Namaz Vakitleri 26 Mart Perşembe

İmsak
05:02
Sabah
06:25
Öğle
12:49
İkindi
16:18
Akşam
19:02
Yatsı
20:20

Kayseri Nöbetçi Eczaneler26 Mart Perşembe

Bizim Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Emel Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şaylan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İşler Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Aslım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Mavi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

İyi Parti Milletvekili Ataş: "Ben Suriyelileri göndereceğim dediğimde ırkçılıkla suçlamışlardı"

İyi Parti Milletvekili Ataş: "Ben Suriyelileri göndereceğim dediğimde ırkçılıkla suçlamışlardı"

Melikgazi Belediyesi’nde ‘Kurum İçi Dayanışma Dostluk Futbol Turnuvası’

Melikgazi Belediyesi’nde ‘Kurum İçi Dayanışma Dostluk Futbol Turnuvası’

Kayserispor eski futbolcusu Levent Kurt:

Kayserispor eski futbolcusu Levent Kurt:

İslam’da İbadet-ahlak İlişkisi Anlatıldı

İslam’da İbadet-ahlak İlişkisi Anlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.