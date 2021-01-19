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Melikgazi Belediyespor ikinci yarıya sahasında başlayacak

19.01.2021 12:10 | Son Güncelleme:
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Melikgazi Belediyespor ikinci yarıya sahasında başlayacak

Türkiye Erkekler 1.

Türkiye Erkekler 1. Voleybol Ligi’nde ikinci yarı heyecanı, hafta sonunda oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak. Bu ligde Kayseri’yi temsil eden Melikgazi Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında Konya Büyükşehir Belediye’yi konuk edecek.
Voleybol Erkekler 1. Ligi’nde ikinci yarı müsabakaları, 24 Ocak’ta oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Sezonun ilk yarısında istediği sonuçları elde edemeyen ve topladığı 7 puanla ilk yarıyı 11.sırada tamamlayan Melikgazi Belediyespor, ikinci yarıda aynı sorunu yaşamak istemiyor. Melikgazi Belediyespor, ligin ilk yarısında mağlup olduğu Konya ekibini evinde yenerek ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyor. Voleybol 1.Lig Erkekler A Grubu’nda 12. hafta programı şu şekilde;

24 OCAK PAZAR
13:00 Bigadiç Bld.-Kocaeli Bşb Kağıt Spor
13:00 Melikgazi Bld.-Konya B.Şehir Bld.
14:00 Milas Bld.Halkbank
14:00 Global Connect Travel Düzce-Ziraat Bankkart
16:30 Saint Joseph-Alanya Bld.
16:30 Jeopark Kula Bld.-Maliye İhtisas

Melikgazi Belediyespor ikinci yarıya sahasında başlayacak

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Kayseri Namaz Vakitleri 19 Ocak Salı

İmsak
06:20
Sabah
07:46
Öğle
12:54
İkindi
15:29
Akşam
17:51
Yatsı
19:12

Kayseri Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Salı

Çiğdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Emel Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Elif Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Sultan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şifa İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Mavi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Hilal Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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