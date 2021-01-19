Melikgazi Belediyespor ikinci yarıya sahasında başlayacak

Türkiye Erkekler 1. Voleybol Ligi’nde ikinci yarı heyecanı, hafta sonunda oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak. Bu ligde Kayseri’yi temsil eden Melikgazi Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında Konya Büyükşehir Belediye’yi konuk edecek.

Voleybol Erkekler 1. Ligi’nde ikinci yarı müsabakaları, 24 Ocak’ta oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Sezonun ilk yarısında istediği sonuçları elde edemeyen ve topladığı 7 puanla ilk yarıyı 11.sırada tamamlayan Melikgazi Belediyespor, ikinci yarıda aynı sorunu yaşamak istemiyor. Melikgazi Belediyespor, ligin ilk yarısında mağlup olduğu Konya ekibini evinde yenerek ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyor. Voleybol 1.Lig Erkekler A Grubu’nda 12. hafta programı şu şekilde;

24 OCAK PAZAR

13:00 Bigadiç Bld.-Kocaeli Bşb Kağıt Spor

13:00 Melikgazi Bld.-Konya B.Şehir Bld.

14:00 Milas Bld.Halkbank

14:00 Global Connect Travel Düzce-Ziraat Bankkart

16:30 Saint Joseph-Alanya Bld.

16:30 Jeopark Kula Bld.-Maliye İhtisas



