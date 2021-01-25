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Melikgazi Belediyespor kötü başladı

25.01.2021 08:40 | Son Güncelleme:
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Melikgazi Belediyespor kötü başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Lig A Grubunda mücadele eden Melikgazi Belediyespor, ligin ikinci yarısına mağlubiyetle başladı.Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Lig A Grubu ekiplerinden Melikgazi Belediyespor ikinci yarının ilk maçında evinde Konya Büyükşehir Belediyespor’a 3-0 mağlup oldu.Ligin 12.haftasında Atatürk Spor Salonunda konuk ettiği Konya Büyükşehir Belediyespor’a 25-21,25-18 ve 25-20’lık setlerle boyun eğen Melikgazi Belediyespor 7 puanda kaldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Lig A Grubunda mücadele eden Melikgazi Belediyespor, ligin ikinci yarısına mağlubiyetle başladı.
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Lig A Grubu ekiplerinden Melikgazi Belediyespor ikinci yarının ilk maçında evinde Konya Büyükşehir Belediyespor’a 3-0 mağlup oldu.
Ligin 12.haftasında Atatürk Spor Salonunda konuk ettiği Konya Büyükşehir Belediyespor’a 25-21,25-18 ve 25-20’lık setlerle boyun eğen Melikgazi Belediyespor 7 puanda kaldı. Rakibi karşısında zaman zaman iyi bir performans sergilemesine rağmen galibiyete uzanmayan Melikgazi Belediyespor 12 maçta 10 mağlubiyet ve 2 galibiyet alabildi. Küme düşme hattı içerisinde yer alan Melikgazi Belediyespor ligin 13.haftasında deplasmanda Maliye İhtisas takımına konuk olacak.

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