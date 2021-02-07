Melikgazi Belediyespor, sahasında Kağıtspor’a boyun eğdi

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Lig A Grubu’nda 14. Hafta maçında kendi sahasında Kocaeli BŞB Kağıtspor’a 3-1 mağlup oldu

Bu sezon ligde umduğunu bulamayan Melikgazi Belediyespor, Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Lig A Grubu’nda 14. Hafta maçında kendi evinde Kocaeli BŞB Kağıtspor’u konuk etti. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ve toplamda 98 dakika süren karşılaşmada rakibine 3-1 yenildi. Konuk ekip setlerde 19-25, 25-20, 18-25, 18-25’lik üstünlük kurarken, Melikgazi Belediyespor ligde 12. yenilgisini aldı.

