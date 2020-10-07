Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı yine galip geldi

Melikgazi Belediyespor voleybol takımı kendi evinde oynadığı hazırlık maçında Nevşehir Belediyespor’u 3-1 yendi.

Galibiyetlerinden dolayı voleybol takımı oyuncularını tebrik eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Takımımız gayet istikrarlı bir şekilde kazanmaya odaklandı. Takımımıza güvenimiz tam. Eminim ki tecrübeleri ile güzel maçlara imza atan takımımız büyük başarılar kazanacak. Takımımız Kayseri’de oynanan hazırlık maçında Nevşehir’i 3-1 yendi. Oyuncularımız kendilerine vermiş olduğumu desteği boşa çıkarmıyor. Onları tebrik ederim. Melikgazi Belediyesi olarak amatör ruh, profesyonel yönetim ile her zaman yerel spora ve sporcuya destek olacağız. Kendilerine başarılar dilerim" diye konuştu.



