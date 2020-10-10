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Melikgazi Belediyespor yenildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.10.2020 16:56 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyespor voleybol takımı ligin ilk hafta maçında yenildi.Türkiye Voleybol Erkekler 1.Ligi’nde mücadele veren Kayseri Melikgazi Belediyespor yenildi.

Melikgazi Belediyespor yenildi

Melikgazi Belediyespor voleybol takımı ligin ilk hafta maçında yenildi.
Türkiye Voleybol Erkekler 1.Ligi’nde mücadele veren Kayseri Melikgazi Belediyespor yenildi. Ligin ilk haftasında deplasmanda Konya Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşan siyah beyazlı ekip, rakibine karşı set kazanamadı ve mağlup oldu.
Konya Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi’nde oynanan müsabakada rakibiyle başa baş mücadele veren siyah beyazlılar, buna rağmen kazanmayı başaramadı. Melikgazi Belediyespor rakibine 25-23, 25-23 ve 25-16’lık skorlarla mağlup olarak salondan 3-0 yenik ayrıldı.

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Melikgazi
Yılmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
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