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Melikgazi Belediyespor yine galip

21.02.2021 15:17 | Son Güncelleme:
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Melikgazi Belediyespor yine galip

Türkiye Voleybol Federasyonu 1.

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig A Grubu ekiplerinden Melikgazi Belediyespor, ligin 16. Haftasında kendi evinde konuk ettiği Ziraat kendi sahasında konuk ettiği Ziraat Bankart’ı 3-0 mağlup ederek, üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Kayseri Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma 77 dakika sürürken Melikgazi Belediyespor rakibi önünde setlerde 25-19, 25-23 ve 25-20 üstünlük sağlayarak parkeden galibiyet ila ayrıldı.
Kayseri temsilcisi maçta Burak Kılıç, Yiğit Korkut, Berk Söylemez, Mehmet Can Ağırbaş, Ali Sahbazı, Berke Erdoğan, Davut Şahin, Daniel Vargas, Mehmet Emre Şimşek, Arif Mete ve Mustafa Demirci kadrosu ile mücadele etti. Melikgazi Belediyespor, ligin 17. Haftasında ise deplasmanda Global Cennect Travel Düzce takımına konuk olacak.

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