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Melikgazi Belediyespor’da Kadir Aydın dönemi

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.08.2020 08:42 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyespor Voleybol takımında yeni dönem başladı.Türkiye Voleybol 1.Lig Erkekler A Grubu’nda mücadele edecek olan Melikgazi Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Melikgazi Belediyespor’da Kadir Aydın dönemi

Melikgazi Belediyespor Voleybol takımında yeni dönem başladı.
Türkiye Voleybol 1.Lig Erkekler A Grubu’nda mücadele edecek olan Melikgazi Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına başladı. Melikgazi Belediyespor’da yeni sezon öncesi takımın başına antrenör Kadir Aydın getirildi.
Fuat Kalay ile yolları ayrılan Melikgazi Belediyespor, Kırşehirli antrenör Kadir Aydın ile anlaştı. 35 yaşındaki antrenör ile 1 yıllık anlaşma sağlandı. Yeni sezonda Kadir Aydın’a Ömer Ufakmercimek yardımcı antrenör olarak destek verecek.
Melikgazi Belediyespor Voleybol takımı antrenörü Kadir Aydın "Yeni bir takım kurduk. 3 oyuncu alt yapıdan A takıma yükseldi. 10 dış transfer yaptık. Normalleşme süreci sonrası antrenmanlarımıza başladık. Bu sezon hedefimizi Play-Off olarak belirledik. Sporcularım en iyi şekilde Melikgazi Belediyespor kulübünü temsil edeceklerdir. Sakatlık yaşanmadan başarılı bir sezon geçirmeyi temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

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