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Melikgazi Belediyespor’da yüzler gülüyor

23.02.2021 12:44 | Son Güncelleme:
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Melikgazi Belediyespor’da yüzler gülüyor

Melikgazi Belediyespor Erkek Voleybol takımı ligin 17.haftasında deplasmanda oynayacağı Global Connect Travel Düzce maçı hazırlıklarına başladı.Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Lig A Grubunda mücadele eden Melikgazi Belediyespor ligde son iki maçını kazanarak moral buldu.

Melikgazi Belediyespor Erkek Voleybol takımı ligin 17.haftasında deplasmanda oynayacağı Global Connect Travel Düzce maçı hazırlıklarına başladı.
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Lig A Grubunda mücadele eden Melikgazi Belediyespor ligde son iki maçını kazanarak moral buldu. Ligin 16.haftasında evinde rakibi Ziraat Bankasını set vermeden 3-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapatan Melikgazi Belediyespor 14 puana ulaştı. Ligde kalma adına kritik bir galibiyet alan Melikgazi Belediyespor Pazar günü deplasmanda oynayacağı Global Connect Travel Düzce maçını kazanarak bu sezon üst üste üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor. Antrenör Şahin Kabul nezaretinde hazırlıklarını sürdüren Melikgazi Belediyespor’da yüzler gülüyor.
28 Şubat 2021 Pazar günü Düzce 18 Temmuz Spor Salonunda oynanacak olan Global Connect Travel Düzce ile Melikgazi Belediyespor karşılaşması saat 14.00’de başlayacak.

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