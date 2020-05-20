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Melikgazi ‘de 4 günlük kısıtlamada çalışmalara ara verilmedi

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.05.2020 13:48 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, korona virüs sebebi ile 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında belediye çalışmaları ve hizmetlerinin hızla devam ettiğini söyledi. Kısıtlama süresinde birçok mahalle ve sokakta teknik, sosyal ve kültürel çalışmalar devam etti.
Ulaşım, asfalt, park, temizlik, ilaçlama, sosyal işler, kültür, geri dönüşüm ve zabıta birimlerinin çalıştığını, hizmet ve yatırımların aksamadan yerine getirildiğini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kamu hizmetinde süreklilik esastır. Dört gün sokağa çıkma yasağı süresince 7 mahallede 2 kilometreden fazla alana 45 tonluk asfalt çalışması, 5 ayrı mahallede ise parke bordür yol çalışması, 7 mahallede altyapı çalışması, parkların temizliği, korona virüsüne karşı dezenfektan çalışması, tüm mahallelerde 10 ekip ile sinek ve haşarata karşın ilaçlama çalışması, 23 araçla ekipler halinde sosyal sorumluluk kapsamında sosyal belediyecilik hizmeti olarak iaşe dağıtımı, her gün 5 mahallede iftar sonrası eğlence tırı ile etkinlikler, 19 Mayıs kutlaması, evsel atıkların toplanması ve zabıta denetimleri gerçekleştirildi. Yani Melikgazi’de 4 günlük tatilde yapılan hizmetler ile halkın sağlıklı ve huzurlu yaşaması için hizmetlere ara verilmedi. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.
Başkan Dr. Palancıoğlu, 23 Mayıs günü başlayacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince yine hizmetlerin aksamadan devam edeceğini söyledi.

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Kocasinan
Vitamin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Muazzez Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Sarıalp Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Aslı Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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