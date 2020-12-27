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Melikgazi metruk yapılardan temizleniyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.12.2020 10:48 | Son Güncelleme

Şehir merkezini güzelleştirmek için çalışmalarına devam eden Melikgazi Belediyesi, bir yılda ilçe genelinde 280 metruk yapı ve gecekondunun yıkımını yaptı.Şehir merkezini misafir odasına benzeten ve bu yönde nitelikli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Şehir merkezini güzelleştirmek için çalışmalarına devam eden Melikgazi Belediyesi, bir yılda ilçe genelinde 280 metruk yapı ve gecekondunun yıkımını yaptı.
Şehir merkezini misafir odasına benzeten ve bu yönde nitelikli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’mizi çok daha güzelleştirmek için gecekondu olan yapılar ve metruk yapıları yıkmakla ilgili bir çalışma başlattık. Özelikle Melikgazi’de 1 yıl içinde 280 gecekondu ve metruk yapıyı yıktık. Mahallerimizde hafriyat temizliği yaparak ilçemizi daha temiz hale getiriyoruz. Şehir merkezini güzelleştireceğiz. Özellikle Hunat, Kiçikapı, Tacettin Veli, Gülük, Yıldırım Beyazıt, Battalgazi ve Kazım Karabekir Mahallesi olmak üzere bu tür yapıları yıkarak şehrimizi güzelleştiriyoruz. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Ben ekip arkadaşlarıma emekleri ve özverili çalışmaları için çok teşekkür ederim. Melikgazi’nin her köşesine dokunuyoruz. Güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Yıkılan evlerin sahipleri ile anlaşıyor, kimseyi üzmeden yıkım yapıyoruz. Şehir merkezleri bizim evimizdeki misafir odası gibi olmalı yani düzenli güzel olması lazım. Bizimde bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Metruk kötü binalar tinercilerin ve uygunsuz işlerin yapıldığı yerler haline gelmiş. Bundan dolayı da vatandaşlarımız mağdur oluyor. Belediye olarak her türlü olumsuzlukları anında bertaraf ediyoruz. Dolayısıyla bizim misafir odamız. Buraların tertemiz güzel olması lazım. Yapmış olduğumuz hizmetlerin Melikgazi’mize ve şehrimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

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