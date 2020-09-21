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Melikgazi yabancı oyuncusuna kavuştu

KAYSERİ HABERLERİ  | 21.09.2020 16:04 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyespor, daha önce anlaşmaya vardığı Ali Shahbazi’ye kavuştu.Türkiye Erkekler 1.Voleybol Ligi’nde mücadele verecek olan Melikgazi Belediyespor, İran asıllı oyuncusu Ali Shahbazi’ye kavuştu.

Melikgazi yabancı oyuncusuna kavuştu

Melikgazi Belediyespor, daha önce anlaşmaya vardığı Ali Shahbazi’ye kavuştu.
Türkiye Erkekler 1.Voleybol Ligi’nde mücadele verecek olan Melikgazi Belediyespor, İran asıllı oyuncusu Ali Shahbazi’ye kavuştu. Hafta sonu Kayseri’ye gelen İran milli takım oyuncusu Ali Shahbazi, resmi sözleşmeye imza attıktan sonra çalışmalara başladı.
Melikgazi Belediyespor Başkanı Yakup Yüksel, 22 yaşındaki pasör çaprazı mevkiinde oynayan Ali Shahbazi’nin takıma katıldığı ve lig hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade etti.

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