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  4. Melikgazi’de 2020 yılı ağaçlandırma ve yeşillendirme yılı olacak

Melikgazi’de 2020 yılı ağaçlandırma ve yeşillendirme yılı olacak

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.01.2020 12:17 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, her fırsatta veya kampanyalarda fidan dikilmesini özendirdiklerini ve teşvik ettiklerini bu amaç ile her yıl büyük meblağlar ödeyerek fidan aldıklarını ve halkında katılımı ile fidan dikimleri gerçekleştirdiklerini söyledi.
2020 yılının Melikgazi ilçesi için ağaçlandırma ve yeşil çevre yılı olarak ilan ettiklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, özelikle fidan değil ağaç dikiyoruz, ilkesi ile Melikgazi’de 15 yaşında ağaç dikimine başladıklarını ve bu yıl ilkbaharda Melikgazi’nin bu ağaçlarla çehresinin değişeceğini kaydetti.
Yeşil, güzel bir dünyanın ilk adımının doğası ile uyumlu bir çevreden geçtiğini hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, “Melikgazi doğal bitki örtüsü ve arazi yapısı ile yeşillendirmeye müsait bir yerleşim alanı. Belli bir program ve plan içerisinde doğru yere doğru ağaç çeşidini belirleyerek bunların toprak ile buluşturulmasını sağlıyoruz. Son 30 gün içerisinde 1.200 adet 15 yaşında ağacı halkımızın da katılımı ile toprak ile buluşturduk. Özellikle Erenköy Mahallesi kanal kenarında yapılan çalışma ile bu ilkbaharda burasının doğal bitki örtüsü değişecektir. Hayırlı olsun” dedi.
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, gelecek nesillere temiz bir çevre ve mekân bırakmak istediklerini sözlerine ekledi.

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