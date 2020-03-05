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Melikgazi’de 2020 yılı park yılı olacak

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.03.2020 10:17 | Son Güncelleme

Melikgazi’ye yapılacak yeni parkların çalışmalarına başlayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi’ye yapılacak yeni parkların çalışmalarına başlayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu yıl Melikgazi’nin birçok mahallesinde yeni ve modern parkları hizmete kazandıracak.
Çocukları ve aileleri mutlu edecek parklar yapacaklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Baharla birlikte yazın sonuna kadar Melikgazi’miz de birçok yatırımı hayata geçireceğiz. Bunlar içerisinde en çok önem verdiğimiz yatırımlardan bir tanesi park ve yeşil alan yapımı, oyun grupları, yürüyüş yolları ve spor alanlarının oluşturulması. Mahallelerimizde modern ve güzel parklarımızın yapımıyla hem çocuklarımız hem de aileleri bu parklarda güzel zaman geçirecek. Birçok parkı bu yaz vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Özellikle İldem, kentsel dönüşüm alanları ve TOKİ bölgesi başta olmak üzere parkları artıracağız. Çünkü bu yerlere yeni nüfus geldiği için ihtiyacı oldukça fazla. İnsanlar yeni bir yere taşındıktan sonra ilk olarak ihtiyacı çocukları için gidebileceği bir park. Yeni yerleşim alanlarında özellikle bu ihtiyaçları gidereceğiz. Bu yaz vatandaşlarımıza hem yeni parklar sunduğumuz gibi hem de eski parklarımızı onarıp yeni hale getireceğiz. Melikgazi’de birçok ihtiyaca cevap verecek yeni hem gençlerimize hem çocuklara hem de büyüklere hitap edecek modern parklarımızı ilçemize kazandıracağız.” dedi.
Melikgazi Belediyesi olarak 2020 yılını ağaçlandırma yılı ilan ettiklerini hatırlatan Başkan Palancıoğlu, “Bu kapsamda hemen hemen her gün yüzlerce ağacı toprakla buluşturuyoruz. Bu dikilen ağaçların çoğunluğu 20 yıllık, 50 yıllık ağaçlar Melikgazi’de önceliğimiz insanların yoğun yaşadığı merkez bölgeleri başta olmak üzere Melikgazi’mizin her noktasını ağaçlandırıp yemyeşil hale getireceğiz. Ağaçlandırma çalışmalarımızın parklarımızın spor alanlarımızın şimdiden Melikgazi’mize ve vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.” diye konuştu.

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