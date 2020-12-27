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Melikgazi’de 2020 yılında 784 iş yeri açma ruhsatı verildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.12.2020 11:54 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi’de 2020 yılının yılında pandemiye rağmen 784 iş yeri açma ruhsatı verildiğini söyledi.
İş yeri açma ruhsatların özel ve kamu yatırımlarının ekonomiye kazandırılmasının bir göstergesi olduğunu belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’de hızlı bir kentleşme ve büyüme gerçekleşmektedir. Bu kentleşme ile ticaret artmakta ve ekonomik gelişme sağlanmaktadır. Bunun en büyük göstergesi olarak esnafımıza 2020 yılında ilk 784 işyeri açma ruhsatı verilmesidir. 2019 yılı 6 aylık döneminde ilçede 253 farklı faaliyet koluna ruhsat vermiştik. Bu sene gecen seneye göre toplam da yüzde 62 artış var. Bu durum planlı gelişmenin göstergesidir. Ekonomi Melikgazi’mizde giderek daha da canlanıyor. Yıl içerisinde yeni açılan işletmelere de ruhsatlarını bizzat götürerek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Melikgazi’de yeni iş yerlerinin açılması hepimizin yüzünü güldürüyor. Esnaf bir kentin can damarıdır. Esnaflarımız Melikgazi’mizde faaliyet gösteren birçok işletmeden oluşan müteşebbis ailesine katılmış oluyor. Esnafımızın öncelikle ruhsat alması ve ruhsatlı çalışması oldukça önemli. Ruhsat kuralına uyan tüm esnafımıza teşekkür eder yeni işyerinde hayırlı bereketli kazançlar dilerim" dedi.

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