Melikgazi’de 80 parkta son 23 gün

Sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çevirerek sahada çalışmalarına hız veren Melikgazi Belediyesi ilçenin her mahallesinde devam eden 80 park çalışmalarını sürdürüyor.

20’ye yakın mahalleyi gezerek devam eden park çalışmalarını kontrol eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, nitelikli ve ilçeyi çok yakışacak olan parkların 23 gün sonra tamamlanacağını hatırlattı. Mahalle mahalle gezerek park çalışmalarını ve gelinen son noktayı inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’de göreve geldiğimiz ilk günden beri ilçemiz ve halkımızın refahı için mesai arkadaşlarımızla gece gündüz çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin konforu ve mutluluğu için ve özellikle pandemi döneminde birçok proje üreterek bir bir hayata geçiriyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamasında olsak da mahallelerde çalışmalarımız devam ediyor. Bizde bu kapsamda mahallelerimizde yapımını tamamlamak üzere olan parkları yerinde inceledik. 80 günde 80 park projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu 80 park Melikgazi’de şuanda yapılmış parkların yüzde 20’sine tekabül ediyor. 400 bin metrekare toplam yeşil alana sahip. 80 günde 80 park sözünü gerçekleştirmek, ilçemizi yeşillendirmek ve çevre düzenlemesini yapmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Palancıoğlu, "Melikgazi’miz için şevkle ve heyecanla çalışarak en güzel projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Gerçekten büyük külfet ve emekle yapılıyor her bir parkımız. Bu güzel ve işlevsel parkları vatandaşlarımızın kullanımına sunmaktan oldukça mutluyum. Çocuklarımıza mirasımız 80 günde yapacağımız 80 parkımız şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.



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