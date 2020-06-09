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Melikgazi’de arabalı sinema günleri başlıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.06.2020 15:41 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi pandemi sürecinde geçirilen sıkıntılı günlerde evde kalan ve güvenli etkinlik arayan Kayserililere renkli ve farklı bir hizmet sunuyor.

Melikgazi’de arabalı sinema günleri başlıyor

Melikgazi Belediyesi pandemi sürecinde geçirilen sıkıntılı günlerde evde kalan ve güvenli etkinlik arayan Kayserililere renkli ve farklı bir hizmet sunuyor. 13 Haziran 2020 Cumartesi günü arabalı sinema etkinliği başlıyor.
’Arabalı Sinema Günleri’ adı altında düzenlenecek etkinlikte bir zamanlar sinemada gişe rekorları kıran ve herkesin hafızasında yer alan unutulmaz filmler izleyicisiyle buluşacak. Belirli sayıda otomobilin girişine izin verilecek etkinliğe katılmak isteyenlerin 0530 253 91 91 numaralı WhatsApp hattından randevu alması gerekiyor. Etkinlik günü randevu alan ve listeye alınmış kişilerin araçlarıyla arabalı sinema etkinliğinin yapıldığı alana girişine izin verilecek. Köşk Mahallesi Mustafa Şimşek Bulvarı Mix AVM arkasındaki etkinlik alanında düzenlenecek arabalı sinemada; yönetmenliğini ve senaristliğini Alper Çağlar’ın yaptığı aksiyon, savaş ve dram filmi olan “Dağ-2” filmi ücretsiz gösterilecek. Böylece sinemaseverler arabalarından inmeden güvenli bir şekilde sinema keyfi yaşayacak.

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Kayseri Namaz Vakitleri 9 Haziran Salı

İmsak
03:16
Sabah
05:06
Öğle
12:42
İkindi
16:37
Akşam
20:09
Yatsı
21:50

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Salı

Demet Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Derviş Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gülçin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özerciyes Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yaşam Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Zeynep Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Gökkent Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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