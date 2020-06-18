YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Melikgazi’de Babalar Günü’ne özel arabalı sinema günleri

Melikgazi’de Babalar Günü’ne özel arabalı sinema günleri

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.06.2020 15:39 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi’nin, korona virüs günlerinde vatandaşlara moral kapsamında başlattığı ‘Arabalı Sinema Günleri’nde Babalar Günü’ne özel gösterim düzenleyecek.

Melikgazi’de Babalar Günü’ne özel arabalı sinema günleri

Melikgazi Belediyesi’nin, korona virüs günlerinde vatandaşlara moral kapsamında başlattığı ‘Arabalı Sinema Günleri’nde Babalar Günü’ne özel gösterim düzenleyecek. 21 Haziran 2020 Pazar günü İldem Kaysermall AVM otoparkında gerçekleştirilecek etkinlikte ‘Bizim İçin Şampiyon’ filmi gösterilecek.
“Rezervasyon için lütfen 0530 253 91 91 numaralı Whatsapp hattımız üzerinden iletişime geçmeyi unutmayın” diyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Korona günlerinde vatandaşlarımız evlerinde çok sıkıldı. Biz de belediye olarak onlara moral olsun diye birkaç kültürel program düzenledik. Geçen hafta başlatmış olduğumuz arabalı sinema etkinliğimiz çok sevildi, çok ilgi gördü. Belirli sayıda otomobilin girişine izin verilecek etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlarımızın 0530 253 91 91 numaralı WhatsApp hattından randevu alması gerekiyor. Etkinlik günü randevu alan ve listeye alınmış kişilerin araçlarıyla arabalı sinema etkinliğinin yapıldığı alana girişine izin verilecek. İldem Kaysermall AVM otoparkında düzenlenecek arabalı sinemada; Ahmet Katıksız’ın yönettiği ve Serkan Yörük ile birlikte senaryosunu yazdığı dramatik ve biyografik gerçek bir hikâye olan "Bizim İçin Şampiyon" filmi ücretsiz gösterilecek. Böylece sinemaseverler arabalarından inmeden güvenli bir şekilde sinema keyfi yaşayacak. Tüm sinema severleri etkinliğimize bekleriz” dedi.
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, arabalı sinema günlerinin farklı filmlerle her hafta farklı bir bölgede yapılacağını hatırlattı.

Melikgazi’de Babalar Günü’ne özel arabalı sinema günleri

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte bu yazın gözde tatili! İşte bu yazın gözde tatili!
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı

Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı

Kayseri Namaz Vakitleri 18 Haziran Perşembe

İmsak
03:15
Sabah
05:06
Öğle
12:44
İkindi
16:39
Akşam
20:12
Yatsı
21:55

Kayseri Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Perşembe

Çınarım Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Deniz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nart Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ateş Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Irmak Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Alçılar Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Çınar Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Süt toplayıcısı iki kardeş mahallede süt dağıttı

Süt toplayıcısı iki kardeş mahallede süt dağıttı

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.