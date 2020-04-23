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Melikgazi’de bir yenilik daha

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.04.2020 13:10 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi korona virüs (COVID-19) sebebi ile vatandaşlara yönelik hijyen önlemlerini almaya devam ediyor.

Melikgazi’de bir yenilik daha

Melikgazi Belediyesi korona virüs (COVID-19) sebebi ile vatandaşlara yönelik hijyen önlemlerini almaya devam ediyor. Bu kapsamda merkezde birkaç noktaya basınçlı otomatik el dezenfekte makinesi ile atık maske ve eldiven kutusu yerleştirdi.
Yeni dezenfektan cihazlarının hizmete sunulması ile vatandaşların çarşıda daha hijyenik alışveriş yapılacağını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak yine yeni bir hizmeti daha vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şehir merkezinde yoğun olan iki noktaya basınçlı el dezenfekte makinesi ile atık maske ve eldiven kutusu yerleştirdik. Vatandaşlarımız alış-veriş yaptıktan sonra makinanın içine ellerini hiçbir yere değdirmeden uzatarak dezenfekte edebilirler. Kutunun içinde birde atık maske ve eldivenler için çöp haznesi var. Maskesi ve eldiveni kirlenen vatandaşlarımız lütfen yere veya normal çöplere atmasınlar. Biz sizler için bu hizmetleri ayağınıza getiriyoruz. Lütfen vatandaşlarımızda hijyen konusunda biraz daha duyarlı davranırsa kısa zamanda bu virüsten kurtuluruz. Bu yeni dezenfekte makinelerinin hayırlı olmasını diler, kısa zamanda sağlıklı günlere erişmeyi temenni ederim.” dedi.
Başkan Dr. Palancıoğlu korona virüsle mücadele kapsamında belediye olarak gayretle çalışmaların devam ettiğini ilaçlama ekibin her gün mahalle ve sokaklarda ilaçlama ve yıkama çalışması yaptığını hatırlattı.

Melikgazi’de bir yenilik daha

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Zeynep Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kardelen Çapa Eczanesi (24 Saat Açık)
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