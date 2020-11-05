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Melikgazi’de birbiri ardında sağlık yatırımları

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.11.2020 12:27 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, hayırseverler ile birlikte yeni bir sağlık yatırımı için protokol imzaladı.
İlçede hayırseverlerle güzel hizmetler yaptıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bugün güzel bir hayra daha imza atacağız. Vasfiye Ulutaş ve Vesile Seferoğlu Hanım ile birlikte bir aile sağlık merkezi yapmak üzere anlaştık, protokol imzaladık. Kentsel Dönüşüm karşılığında kendilerine düşen dairelerin 4 tanesini belediyemize bağışladılar. Bu kapsamda annelerinin adına güzel bir aile sağlık merkezini birlikte hayata geçireceğiz. Maliyetini yarı yarıya karşılayacağız. İnşallah bahar ayı gibi temelini atıp yaz sonuna bitireceğiz. Rabbim herkese de böyle güzel hayırlar yapmayı nasip etsin. İnşallah hayrımızı en kısa zamanda tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.” diye konuştu. Başkan Palancıoğlu’na teşekkür eden Hayırseverler Vasfiye Ulutaş ve Vesile Seferoğlu ise Melikgazi Belediyesi’ne çok güvendiklerini söyleyerek şunları ifade etti;
“Hayır yapmak yaşamımızdaki tek amacımız oldu. İnşallah güzel bir sebebe vesile olacağız. Annemizin ve babamızın da isteği olan bu hayrı son derece güvendiğimiz Melikgazi Belediyesi’ne bağışta bulunduk. Sevinerek belediyemize bağışlıyoruz. Sağlık ocağı yapılacak olmasından da çok mutluyuz. Eminiz ki en kısa zamanda yapacaklar ve teslim edecekler. Başkanımıza çok teşekkür ederiz.”

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Dedemen Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özerciyes Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yılmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Güneş Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Miraç Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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