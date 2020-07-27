Melikgazi’de çevre dostu ulaşım dönemi başlıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi kanal boyunca devam eden yol çalışmalarını inceleyerek, yeni bisiklet yolu hakkında bilgi verdi.

Çevre dostu ulaşım için ilçenin birçok noktasında bisiklet yolları yapacaklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyemizin en büyük çalışmalarından biri olan bisiklet yolu yapımını yerinde inceliyoruz. Yıldırım Beyazıt Mahallesinde kanal boyundan Hulusi Akar Bulvarına bağlantı yolu burası. Yaklaşık 3 kilometrelik bir güzergahta çalışma yapılıyor. Burayı sıfırdan ele aldık. Yolu tamamen kaldırıp alt yapıyı düzenledik. Aynı zamanda çalışma bittikten sonra yemyeşil bir yolumuz meydana gelecek. 10-15 yaşında ağaçlarımızı buraya dikmeye başladık. Bisiklete binme kültürünü geliştirmek için bu bağlantı yolunda yaklaşık 3 kilometrelik alanda bisiklet yolu yaptık. Dolayısıyla kanal boyundaki bu yolumuz çok nitelikli bir yol olacak.” dedi.

Türkiye’de sadece ilçe belediyesi olarak ilk kez olarak Melikgazi’nin kullandığı küçük asfalt serme aracı ile yolda büyük bir çalışma yapıldığını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak sürekli asfalt yapıyoruz ama burada özel ve yoğun bir çalışma oldu. Burada 54 tane gecekonduyu anlaşarak yıktık. Yeni aldığımız asfalt finişherimiz ile 50 santimetreye kadar asfalt dökebiliyoruz. Dar sokak ve kapalı mekanlara asfalt serebiliyoruz. Çalışmalarımız ve hizmetlerimiz ilçemize ve Kayseri’ye hayırlı olsun.” diye konuştu.

