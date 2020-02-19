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Melikgazi’de en nitelikli cenaze hizmeti veriliyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.02.2020 09:52 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, mezarlıklar müdürlüğü yetkilileri ile bir araya gelerek yapılan çalışmaları ve kullanılan araçları değerlendirdi.
Cenaze hizmetleri ekipleri, yakınları vefat eden vatandaşların işlerini kolaylaştırmak amacıyla gece gündüz demeden çalışıyor.
Hizmetleri daha etkin ve nitelikli hale getirmek için çalışmaların devam ettiğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ”Melikgazi Belediyemizin Mezarlık İşleri Atölyesindeyiz. Burada 40 cenaze çadırı, cenaze yıkama ve taşıma aracı, çadır kurmak için gerekli vinç, vatandaşları taşımak için gerekli otobüsümüz bulunuyor. Dolayısıyla bir cenaze olduğunda lazım olacak her şey burada mevcut. Belediyemiz olarak vatandaşımızın en acılı gününde en kaliteli ve en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. En iyi cenaze hizmeti veren belediyelerden bir tanesiyiz. Mesai arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ederim. Belediyelerin cenaze esnasında vermiş olduğu hizmetler çok önemli. Hizmetlerimizi daha etkin ve hızlı bir şekilde yapma için gerekli araçları alıp, filomuzu genişletiyoruz” dedi.
Mezarlıklar Müdürlüğü atölyesini ziyaret eden ve çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Hemşehrilerimizin kederli gününde yanında olup onlara destek olmak bizim görevlerimizden. Vatandaşımızın en zor günlerinde acılarına ortak olarak onları yalnız bırakmıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda gece gündüz demeden vatandaşımıza hizmet vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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Yüksel Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Semt Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Nalbantoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Duygu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Akif Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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