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Melikgazi’de hafta sonu Emlak Vergisi mesaisi

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.11.2020 14:33 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi’de hafta sonu Emlak Vergisi mesaisi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2020 yılı Emlak Vergisi’nin ikinci taksitinin Kasım Ayı içerisinde yatırılması gerektiğini hatırlatarak, “Vergi mükelleflerimiz için cumartesi ve pazar günleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü çalışanları tam mesai yapacaklardır. Bu nedenle 28-29 Kasım tarihleri arasında tam gün mesai yapacaklardır“ dedi.
Hafta içi mesai saatleri içerisinde yatırma imkanı olmayan mükellefler için veznelerin hafta sonu açık olacağını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, haftasonu saat 10.30 ve 17.30 saatleri arasında tam gün mesai yapacaklarını ve ayrıca evinde internet olan vergi mükelleflerinin isterlerse her türlü işlemlerini internet üzerinden yapılabileceğini kaydetti. Nakit sıkıntısı olan mükelleflerin isterlerse kredi kartı ile ödemelerini yapabileceklerini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, ödenen vergilerin belediye hizmetleri ile yine ilçe halkına park, yol, çocuk oyun alanı, yeşil alan, spor alanları gibi yatırımlar ile geri döndüğünü yani verginin hizmet olduğunun unutulmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

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