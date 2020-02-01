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Melikgazi’de hayrettin Karaca’nın adı parka veriliyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.02.2020 08:52 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi, doğayı korumaya yönelik çalışmaları nedeniyle Türkiye’nin ’Toprak Dedesi’ olan bilinen Hayrettin Karaca’nın adını yeni yaptığı parklardan birinde yaşatma kararı aldı.97 yaşında hayatını kaybeden TEMA Vakfı’nın kurucusu Hayrettin Karaca anısına, adının verileceği parkta 3 Şubat Pazartesi günü ağaçlandırma çalışması yapılacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediyesi, doğayı korumaya yönelik çalışmaları nedeniyle Türkiye’nin ’Toprak Dedesi’ olan bilinen Hayrettin Karaca’nın adını yeni yaptığı parklardan birinde yaşatma kararı aldı.
97 yaşında hayatını kaybeden TEMA Vakfı’nın kurucusu Hayrettin Karaca anısına, adının verileceği parkta 3 Şubat Pazartesi günü ağaçlandırma çalışması yapılacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Melikgazi Belediyesi olarak 2020 yılının ilk parkını açıyoruz. Hepimizin de bildiği Toprak Dede ağaç dostu Hayrettin Karaca, geçtiğimiz günlerde hayata veda etti. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Kendisinin ismin yaşaması için Erenköy Mahallemizde yaklaşık 4 bin metrekare alana sahip parkımıza Hayrettin Karaca’nın ismini vereceğiz. Hayrettin Karaca, kendisini ülkesine adamış ormanları, ağaçları korumuş, milyonlarca ağaç dikmiştir. Toprağın korunması konusunda çok büyük gayretler sarf etmiştir. Hayrettin Karaca’nın anısına ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Hayrettin Karaca birçok insana çevre ve doğa konusunda örnek oldu. Bizde yeşili koruma ve geliştirmeyi ondan örnek alarak doğamızı koruyacağız. Fidan dikerek toprağı koruyacağız. Gelecek nesiller için bunları yapmak zorundayız" dedi. Hayrettin Karaca’nın Türkiye’nin bir değeri olduğunu söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu şunları söyledi;
"Bundan sonrada düşünceleri ve fikirleri ile yaşamaya devam edecek. Türkiye’mizin yeşillenmesine, ağacına, çevreye ve erozyona ciddi manada katkı sunan, yaşantısıyla örnek olan bir değerimizdi. İnşallah adı da kendisi de bu parkımızda yaşayacak. 3 Şubat Pazartesi günü 14.30’da açılışını yapacağımız parkımızın açılışına tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum."

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