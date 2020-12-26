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Melikgazi’de hızlı çözüm sağlayan whatsapp hattından yüzde 73 memnuniyet

KAYSERİ HABERLERİ  | 26.12.2020 11:22 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi vatandaşların sıkıntılarını anında çözebilmek ve taleplerden daha hızlı haberdar olabilmek adına hayata geçirilen WhatsApp ihbar hattına bir yılda 46 bin 424 toplam talep geldi bunların 45.631 tanesi sonuçlandırıldı.

Melikgazi’de hızlı çözüm sağlayan whatsapp hattından yüzde 73 memnuniyet

Melikgazi Belediyesi vatandaşların sıkıntılarını anında çözebilmek ve taleplerden daha hızlı haberdar olabilmek adına hayata geçirilen WhatsApp ihbar hattına bir yılda 46 bin 424 toplam talep geldi bunların 45.631 tanesi sonuçlandırıldı. Ayrıca sonuçlanan taleplerin yüzde 73’ü memnun olarak tamamlandı.
Melikgazi Belediyesi olarak ilçedeki taleplerin daha hızlı çözülmesi amacıyla WhatsApp hattını aktif ve çok yararlı bir şekilde kullandıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi’nin 0530 253 91 91 numaralı WhatsApp hattı üzerinden her türlü talepleri hızlı bir şekilde alıyor, çözüme kavuşturuyoruz. WhatsApp iletişim hattına gelen tüm bildirimler görevlilerce değerlendirilmeye tabi tutuluyor. Vatandaşlarımız belediyeye gelmek, dilekçe yazmak yerine oturduğu yerden işlemlerini yapabilirler. Vatandaşlarımızın taleplerinin yüzde 73’ü memnun olarak tamamlandı. Pandemi sürecinde 7/24 saat hizmet verme imkânımız oldu. Aynı anda 15 kişinin taleplerini karşılayıp çözümledik. İmar, plan-proje, gibi müdürlüklerimiz vatandaşımıza bu hat üzerinden destek olarak belediyemize gelmeden işlerini halledebiliyor. Konum ve fotoğraf ileterek vatandaşımız kolaylıkla talebini iletebiliyor ve biz bu bilgileri anında sahadaki personele ileterek doğru ve anında çözüm sağlamaktayız" ifadelerini kullandı.

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