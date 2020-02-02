YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Melikgazi’de ilk e-spor kulübü kuruluyor

Melikgazi’de ilk e-spor kulübü kuruluyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.02.2020 13:42 | Son Güncelleme

Sporla ilgili yine yeni bir proje daha hayata geçiren Melikgazi Belediyesi, online oyunlar üzerine kurulu bir spor dalı olan “e-spor”u hayata geçiriyor.Spora ve sporcuya değer verdiklerini ve gençleri spora yönlendirmek için yeni projeler hayata geçirdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi’de ilk e-spor kulübü kuruluyor

Sporla ilgili yine yeni bir proje daha hayata geçiren Melikgazi Belediyesi, online oyunlar üzerine kurulu bir spor dalı olan “e-spor”u hayata geçiriyor.
Spora ve sporcuya değer verdiklerini ve gençleri spora yönlendirmek için yeni projeler hayata geçirdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Gençlere güzel bir duyurumuz olacak. Gençlerimizi seviyor, onların iyiliği için yeni projeler hayata geçiriyoruz. Spora değer veriyoruz. Geçtiğimiz günlerde sporla ilgili spor lisesi kuracağımızın müjdesini vermiştik. Farklı alanlarda gençlerimize farklılıkları yaşatacağız. Melikgazi Belediyesi olarak e-spor takımı kuruyoruz. E-spor online oyunlar üzerine kurulu bir spor dalı. Diğer sporlardaki gibi hem fiziksel hem de zihinsel çaba ve beceri gerektiriyor. Bu takımda yer almak isteyen 16 yaş ve üzerindeki sporseverleri belediyemize başvuruya bekliyoruz. Çocuklarımız internette çok zaman harcıyor. Çocuklarımızı doğru yönlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Belediyemizin kuracağı ortamda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi farklı takımların kurmuş olduğu e-spor kulübü gibi kulüp oluşturacağız. Burada çeşitli müsabakalar yapacağız. Kayseri’de ki ilk e-spor takımında yer almak istiyorsanız sizleri de aramızda görmek istiyoruz.” dedi.
Başkan Dr. Palancıoğlu, diğer spor müsabakalarındaki gibi e-spor müsabakalarında da kişiler veya takımların karşı karşıya getirileceğini, çeşitli yeteneklerinin konuşacağını ve keyifli bir ortam oluşturulacağını sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan'da şaşırtan manzara

Erzincan'da şaşırtan manzara

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Balık adam, deniz kazasında öldü

Balık adam, deniz kazasında öldü

Diyarbakırspor gol yağdırdı

Diyarbakırspor gol yağdırdı

Mersin’de yerli oto TOGG’un kardan heykeli yapıldı

Mersin’de yerli oto TOGG’un kardan heykeli yapıldı

Kayseri Namaz Vakitleri 2 Şubat Pazar

İmsak
06:13
Sabah
07:37
Öğle
12:57
İkindi
15:42
Akşam
18:06
Yatsı
19:25

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Pazar

Boduroğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Demet Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Haseki Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Elit Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Murat Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cihangir Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Hızır Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayserispor’da yeni transferlerin forma numaraları belli oldu

Kayserispor’da yeni transferlerin forma numaraları belli oldu

Kayserispor taraftarı transfer istedi

Kayserispor taraftarı transfer istedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.