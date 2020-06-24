YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Melikgazi’de kaçak hafriyat ve molozlar mercek altında

Melikgazi’de kaçak hafriyat ve molozlar mercek altında

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.06.2020 12:33 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi hem ekonomik olarak hem de estetik olarak ilçeye zarar vermesi nedeniyle, rastgele çevreye dökülen kaçak hafriyat ve moloz artıkları mercek altına alındı.Melikgazi’nin daha nezih ve temiz bir ilçe olması için çalıştıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi’de kaçak hafriyat ve molozlar mercek altında

Melikgazi Belediyesi hem ekonomik olarak hem de estetik olarak ilçeye zarar vermesi nedeniyle, rastgele çevreye dökülen kaçak hafriyat ve moloz artıkları mercek altına alındı.
Melikgazi’nin daha nezih ve temiz bir ilçe olması için çalıştıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Belediyeler olarak şehrimizin ve ilçemizin daha güzel bir yer olması için çalışıyoruz. Ama bazı kişi ve kurumlar çevre kirliliği oluşturacak çöp ve hafriyatlarını ortaya bırakıp kaçıyor. Belediye ekiplerimizce yapılan rutin kontroller de yol kenarlarına, boş arazilere rast gele kaçak döküm yapıldığı tespit edildi. Rast gele sağa, sola dökülen hafriyat atıkları hem ekonomik olarak hem de estetik olarak şehrimize zarar vermekte. Hafriyat ve inşaat yıkımları sonucunda ortaya çıkan inşaat atıklarının çevre ve görüntü kirliliği yaratmaması için lütfen duyarlı olalım. moloz ve hafriyat döken kişi ve işletmeler hakkında da işlem yapacağız. 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5326 Kabahatler Kanunu ve belediye kuralları yönetmeliğine göre cezai işlem uygulanacaktır. Melikgazi halkımızın yaşam kalitesini bozmayacak şekilde faaliyetlerini sürdürmeleri ve duyarlı vatandaşlarımızın çevre/görüntü kirliliğini tespit etmeleri halinde 0530 253 91 91 numaralı WhatsApp hattımıza fotoğraf ve konum belirterek ihbar edilebilir. Veya 252 1333 nolu çağrı merkezimize şikâyetlerinizi iletebilirsiniz." dedi.
Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 7 gün 24 saat boyunca sürdürdükleri rutin kontrol ve denetimler dışında vatandaşlar tarafından Çağrı Merkezi ve WhatsApp İletişim Hattı’na bildirilen şikâyetlere de en hızlı şekilde müdahale ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTikTok'un en çok konuşulan akımı...TikTok'un en çok konuşulan akımı...
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

İş adamı Fırat Aslanbaş; "Dünya mutfak kültüründen farklı lezzetleri buluşturduk"

İş adamı Fırat Aslanbaş; "Dünya mutfak kültüründen farklı lezzetleri buluşturduk"

Paraşüt ipinden hayat kurtaran aksesuarlar yapıyor

Paraşüt ipinden hayat kurtaran aksesuarlar yapıyor

Şaphane’de şehit ailelerine ziyaret

Şaphane’de şehit ailelerine ziyaret

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

Kayseri Namaz Vakitleri 24 Haziran Çarşamba

İmsak
03:16
Sabah
05:07
Öğle
12:46
İkindi
16:40
Akşam
20:14
Yatsı
21:57

Kayseri Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Çarşamba

Selam Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Soylu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yenişehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Murat Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Reyhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Arzu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Enes Güler Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Süt toplayıcısı iki kardeş mahallede süt dağıttı

Süt toplayıcısı iki kardeş mahallede süt dağıttı

Tıp Fakültesi 40. Dönem Mezunlarını Verdi

Tıp Fakültesi 40. Dönem Mezunlarını Verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.