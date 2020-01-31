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Melikgazi’de kar temizleme çalışmaları devam ediyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 31.01.2020 15:56 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi karla mücadele ekipleri, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçti.

Melikgazi Belediyesi karla mücadele ekipleri, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçti. Ekipler özellikle kar ve buzun çabuk erimesi için işlek yaya yolu ve kaldırımlara solüsyon serpti.
Karla Mücadele Ekipleri gece saatlerinden itibaren kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve şehir içi trafiğin aksamaması için tüm mahallelerde ve ana yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması ile birlikte yaya kaldırımlarında temizlik çalışması yaptı.
Ekiplerin, sürücülerin ve yayaların mağdur olmaması için gece gündüz mesaiye devam ettiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bugün güne yoğun kar yağışıyla başladık ve kar yağışı durmaksızın devam ediyor. Ekiplerimiz yağışla birlikte greyder, kepçe, kar kürüyücü, solüsyon ve tuzlama araçlarıyla meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek adına çalışmalarını sürdürüyorlar. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeler olmak üzere tüm mahallelerde çalışmalar aralıksız sürüyor. Bir yandan da buzlanmanın önlenmesi için yollarda tuzlama çalışması yapılıyor bir yandan da solüsyon sıkılarak yollarda buzların erimesi sağlanıyor. Solüsyon serperek yol üzerinde buz oluşumu ve karın yol yüzeyine yapışması engelleniyor. Ekiplerimiz kar yağışı devam ettiği sürece görevlerine devam edecek” dedi.
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, özellikle gece saatlerinde yaşanabilecek buzlanma tehlikesine karşı sürücüleri dikkatli olmaları ve soba zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda hatırlatmada bulundu.

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Şifa İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
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