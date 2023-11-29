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Melikgazi’de kentsel dönüşüm rüzgarı tüm hızıyla esmeye devam ediyor

29.11.2023 12:01 | Son Güncelleme:
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Melikgazi Belediyesi olarak kentsel dönüşümde birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Aydınlıkevler Mahallesi’nde yeni bir modelle 2 Blok 160 dairelik projenin ilk adımını attıklarını belirtti.

Melikgazi’de kentsel dönüşüm rüzgarı tüm hızıyla esmeye devam ediyor

Eski yapı stoğunu yenileyecek projenin ilk pilot çalışması
Eski Çorakçılar Mahallesi’nde vatandaşların uzun süredir beklediği kentsel dönüşüm çalışmasına başlayacaklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak kentsel dönüşümde birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Ama bunların en yenisi ve vatandaşlarımızda heyecan uyandıracak olan Eski Çorakçılar Mahallesi yeni Aydınlıkevler Mahallesi dönüşüm projemiz. Burada 2 blok 160 dairelik bir projemiz söz konusu. Mahalledeki eski bloklar artık oturulamayacak vaziyette. Vatandaşlarımız bize başvurmuştu, biz de burada ilk pilot çalışmaya başlıyoruz. Aydınlıkevler Mahallesi genelinde ve daha sonrasında Küçük Mustafa Bölgesine ulaşacak ve eski yapı stoğunu yenileyecek şekilde bir çalışmaya başlıyoruz. Dolayısıyla bugün mal sahibi 3 vatandaşımızla ile imza attık. Başvurularda 2 günde yüzde 40’a ulaştık. Zannediyorum çok kısa zamanda buradaki vatandaşlarımızla anlaşmaları imzalayıp, Aydınlıkevler Mahallesi’nde kentsel dönüşüm sürecini başlatıyoruz. Cenab-ı Allah hayırlısıyla kazasız belasız tamamlamayı nasip etsin. Vatandaşlarımızın da uzun süredir beklediği bir proje. Burada yeni bir modelle çalışmaya başlayacağız. Bu modelde vatandaşlarımızın bir kısmı biraz fazla ücret ödeyecek, bir kısmı biraz az ödeyecek, bir kısmı hiç ödemeyecek. Dolayısıyla daire büyüklüklerine, arsa hisselerine göre bir çalışma olacak. İnşallah burası örnek bir proje olacak. Bundan sonrasında da ihtiyaç olan tüm mahallelerimizde kentsel dönüşümü yapmak istiyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.
Anlaşma için imza atmaya gelen hak sahipleri ise projenin çok güzel olduğunu ve çalışmalardan çok memnun kaldıklarını söyleyerek, Melikgazi Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

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