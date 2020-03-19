Melikgazi’de ‘Korona virüs’ için olağanüstü meclis toplantısı

Melikgazi Belediyesi’nde korona virüs için olağanüstü meclis toplantısı düzenlendi. 4 maddenin görüşülüp karara bağlandığı toplantı öncesinde meclis üyeleri tedbir için eldiven giydi, birer koltuk mesafeyle oturdu.

Melikgazi Belediyesi Meclisi, korona virüs dolayısıyla olağanüstü toplandı. Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda düzenlenen toplantı öncesinde tedbir amaçlı belediye meclis üyelerine eldiven dağıtıldı ve dezenfekte dağıtıldı. Ayrıca, meclis üyeleri birer koltuk arayla oturdu.

4 maddenin görüşülüp karara bağlandığı toplantıda konuşma yapan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Belediye olarak ilk günden itibaren özellikle dezenfekte konusunda her türlü mücadeleyi verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Valiliğimizin koordinasyonunda özellikle toplu alanların dezenfektesi ile ilgili belediye ekiplerimiz yoğun bir mesai harcıyorlar. Özellikle mesai harcayan, destek veren tüm personelime teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten önemli ve riskli bir görev ama buna rağmen 15 sahada ayrı ekip gece gündüz çalışmaktadır. Camiler, Kur’an Kursları, okullarımız, sağlık ocakları başta olmak üzere alışveriş merkezlerinin bulunduğu noktalar ve bize diğer kurumlardan gelen talep üzerine tüm olaylara müdahil olarak dezenfekte çalışmalarını devam ettiriyoruz. Bununla birlikte belediyemizin kendi bünyesinde personelini koruması kapsamında çeşitli tedbirler alıyoruz. Hem vatandaşların hem de personelimizin hayatları bizden için önemlidir. Özellikle çıkan yönetmelik çerçevesinde 60 yaş üzeri hasta olan vatandaşlarımız, hamile ve küçük çocuğu olan vatandaşlarımızla ilgili 105 belediye çalışanımız izne ayrılmış bulunmaktadır. Bunlarla ilgili belediyemizin işlerinin aksamaması için her türlü tedbiri aldık. Bu kapsamda da özellikle saha da olması gereken arkadaşlarımız, karla mücadele olmak üzere tüm ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Bu süreçte hem belediye personelimizi hem de vatandaşlarımızı özellikle internet ve telefon yoluyla hizmetleri sağlama konusunda bilgilendirmeler yapmış olduk” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, meclis toplantısında 14 tavsiye kararı da oy birliği ile alındı.

