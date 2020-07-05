YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Melikgazi’de kurban satış yerleri için başvurular başladı

Melikgazi’de kurban satış yerleri için başvurular başladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.07.2020 12:19 | Son Güncelleme

Yaklaşan Kurban Bayramı için Melikgazi ilçesinde kurulacak kurban satış yerleri için başvurular 06 Temmuz Pazartesi günü başlıyor.

Melikgazi’de kurban satış yerleri için başvurular başladı

Yaklaşan Kurban Bayramı için Melikgazi ilçesinde kurulacak kurban satış yerleri için başvurular 06 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Melikgazi’de kurban pazar yerleri Serkent ve Beştepeler olarak belirlendi.
Kurban Satış Yerinde Korona Virüs Önlemi Alınacak
Melikgazi Belediyesi bu yıl kurban satış alanında yeni tip korona virüse karşı önlemler alarak satıcıların ve kurban almaya gelen vatandaşların ihtiyaçları ve sağlığı doğrultusunda düzenleyecek.
Konuyla alakalı açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazililerin Kurban Bayramı’nı huzur içerisinde geçirmeleri için gereken tüm tedbirleri alıyoruz. Pandemi kapsamında kuracağımız pazar yerlerinde tüm sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edilecek. Böylece vatandaşlarımız kurbanlık alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapabilecekler.” dedi.
Başvuruların 14 Temmuz Salı gününe kadar devam edeceğini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kurban satışı yapacak besicilerin, gerekli belgelerle karakollarımıza başvuru yapması gerekiyor. Beştepeler mevkiinde kurulacak olan küçükbaş hayvan satış yerinde satış yapmak isteyen besiciler, Hunat Zabıta Karakolumuza şahsen başvurmaları gerekmektedir. Serkent Mahallesi’nde küçükbaş ve büyükbaş satışı yapmak isteyen vatandaşlarımız Yıldırım Beyazıt Zabıta Karakolumuza başvuru yapacak. Kurban satış yerlerine girişte, kurbanlık hayvanların kulak küpesi, veteriner sağlık raporu, hayvan pasaportu, nakil belgesi kontrol edilecek. Kulak küpesi ve belgesi olmayan hayvanların kurban pazarlarına girişine izin verilmeyecek. Hayvan satış yerleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetimi ile gerekli belgelerin eksiksiz olması şartıyla 15 Temmuz 2020 saat 09.00 itibariyle başvuru sırasına göre yapılacak. Bilgi için Hunat Karakolu’na 0352-2521890 nolu numaradan, Yıldırım Beyazıt Karakoluna ise 0352-2521894 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı

Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı

Ceylan ve Ahlatcı, Bakan Gül ile biraraya geldi

Ceylan ve Ahlatcı, Bakan Gül ile biraraya geldi

Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

Antalya'da dağlık alanda ayağı kırılan kişi kurtarıldı

Antalya'da dağlık alanda ayağı kırılan kişi kurtarıldı

Bingöl’de 3.5 büyüklüğünde deprem

Bingöl’de 3.5 büyüklüğünde deprem

Kayseri Namaz Vakitleri 5 Temmuz Pazar

İmsak
03:23
Sabah
05:12
Öğle
12:48
İkindi
16:42
Akşam
20:13
Yatsı
21:55

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazar

Emel Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Marmara Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sümer Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gülçin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Neşe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Sarıalp Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Akif Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Tıp Fakültesi 40. Dönem Mezunlarını Verdi

Tıp Fakültesi 40. Dönem Mezunlarını Verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.