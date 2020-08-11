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Melikgazi’de maske mesafe ve temizlik tam not aldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.08.2020 16:28 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı’nın, 81 il valiliğine "Korona Virüs Denetimleri" konulu yeni genelge göndermesi üzerine Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi’de maske mesafe ve temizlik tam not aldı

İçişleri Bakanlığı’nın, 81 il valiliğine "Korona Virüs Denetimleri" konulu yeni genelge göndermesi üzerine Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ile Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan Covid-19 pandemi süreci kapsamında Forum Kayseri AVM, Hunat Mahallesi ve Yıldırım Beyazıt Pazaryerinde denetimlere devam ettiler.
Yurt genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen Koronavirüs denetimleri kapsamında esnaf ve vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarıldı.
Salgın ile mücadelede uyulması gerekenleri esnaf ve vatandaşlara hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Gelinen aşamada, son günlerdeki vaka sayıları da göz önünde bulundurulduğunda, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Tedbirlere dikkat etmedikçe maalesef sayı artıyor. Bugünkü denetimlerin amacı kesinlikle vatandaşımıza ceza yazmak değil. Bizler vatandaşımızı maske, mesafe, temizlik konusunda hassasiyeti artırmaya davet ediyoruz. Farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Çünkü bu mücadelede en büyük gücümüz maske, mesafe ve temizliktir. Tedbirlere uyarak korona virüse karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın bilinçlendirilmelerini ve tedbirlere en üst seviyede uymalarını sağlamak amacıyla denetimler kesintisiz ve sürekli gerçekleştirilecek.” dedi.
Covid-19 salgınıyla mücadeleyi kararlılıkla yürüttüklerini ve her alanda denetimlere devam ettiklerini belirten Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, “Esnafımıza hayırlı işler temennisinde bulunarak maske, temizlik ve sosyal mesafe hatırlatması yapıyoruz. Görüyoruz ki kurallara dikkat ediliyor. Azami hassasiyet gösteriyorlar. Tedbirlere ne kadar iyi uyarsak o kadar çabuk bu salgını atlatırız.” diye konuştu.

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Elit Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Murat Eczanesi (24 Saat Açık)
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Aslım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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