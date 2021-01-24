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Melikgazi’de metruk bina yıkımları devam ediyor

24.01.2021 10:58 | Son Güncelleme:
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2021 yılında da çevreye zarar veren ve kötü görüntü oluşturan metruk binaların yıkımını yaptıklarını söyledi.
Bu kapsamda Kazım Karabekir Mahallesi’nde metruk bina yıkımı yapılarak hafriyat kaldırma çalışması da tamamlandı.
Şehir merkezini misafir odasına benzeten ve bu yönde nitelikli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’nin her köşesine dokunuyoruz. Güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Eski binaların yıkımı bu yılda devam ediyor. Sadece Kazım Karabekir’de değil tüm mahallelerde çalışma yapıyoruz. Yıkılan evlerin sahipleri ile anlaşıyor, kimseyi üzmeden yıkım yapıyoruz. Şehir merkezleri bizim evimizdeki misafir odası gibi olmalı yani düzenli güzel olması lazım. Bizimde bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle hafriyat kaldırma gibi birçok işlemi şehir merkezinde ve ihtiyaç olan yerlerde yapıyoruz. Metruk kötü binalar tinercilerin ve uygunsuz işlerin yapıldığı yerler haline gelmiş. Bundan dolayı da vatandaşlarımız mağdur oluyor. Tabi bunları yıkmak olukça meşakkatli. Şehir merkezi bizim misafir odamız. Buraların tertemiz ve güzel olması lazım.” dedi.

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