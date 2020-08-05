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Melikgazi’de muhtarlarla toplantılar devam ediyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.08.2020 16:39 | Son Güncelleme

Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, 2020 yılı yaz dönemi ilçe muhtarlar toplantısı yaparak muhtarların taleplerini dinledi.Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan Başkanlığında toplanan ilçe muhtarlar toplantısına, Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, 2020 yılı yaz dönemi ilçe muhtarlar toplantısı yaparak muhtarların taleplerini dinledi.
Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan Başkanlığında toplanan ilçe muhtarlar toplantısına, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu da katıldı. Melikgazi ilçesinin çok geniş bir alan üzerinde yer aldığını ve kaymakamlık olarak ilçe muhtarları ile sürekli toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Melikgazi İlçe Kaymakamı Bülent Karacan, “Kaymakamlık olarak bölgemizde yer alan muhtarlarımız ile her zaman görüşmeler yaparak mahallelerin konularını istişare ediyor olacağız" dedi.
İlçe muhtarlar toplantısına katılan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ise belediye olarak muhtarlar ile her zaman istişare içinde olduklarını, kamu kurum ve kuruluşlar ile dayanışma içinde birlikte çalıştıklarını hatırlatarak, “Melikgazi ilçesinde yer alan mahalle muhtarları ile belediye olarak her yıl düzenli olarak toplanıyoruz. Muhtarlarımız ile toplantı düzenleyerek, talep ve dileklerini tespit edip hizmeti ve yatırımları istişare içinde gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

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