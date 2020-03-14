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Melikgazi’de okullar ve parklar ilaçlanıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.03.2020 12:33 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı tedbirleri arttırarak okullar ve parklar da ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.İlçede bulunan bütün okullarda ilaçlama çalışması başlattıklarını ve parklardaki çocuk oyun gruplarında da dezenfekte çalışmaları yaptıklarını vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı tedbirleri arttırarak okullar ve parklar da ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.
İlçede bulunan bütün okullarda ilaçlama çalışması başlattıklarını ve parklardaki çocuk oyun gruplarında da dezenfekte çalışmaları yaptıklarını vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Öğrencilerimiz hijyenik ortamda eğitim-öğretimlerine devam edecekler. Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektan solüsyonlar ile ilaçlama ekiplerince son sistem malzemeler kullanılarak okullar ilaçlanıyor. Geleceğimiz olan öğrencilerimizin hijyenik ortamlarda eğitim öğretime devam etmeleri sağlanacak ve velilerimizin de yüreklerine su serpilmiş olacaktır. Melikgazi Belediyesi olarak halk sağlığı için sorumluluk bilinciyle hareket diyoruz. Ortaya çıkan durumun ve ciddiyetinin farkındayız. Salgın hastalıklara karşı önlemlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Ancak bu noktada vatandaşlarımıza da büyük sorumluluk düşüyor. Her bir vatandaşımız günlük hayatında uyguladığı basit önlemlerle salgın hastalıkların önüne geçebilir. Bu konudaki çalışmalarımız devam edecek" dedi.
Başkan Dr. Palancıoğlu, çocukların çok zaman geçirdiği parklardaki oyun grupları ve spor aletlerinin de dezenfekte edilerek hijyen çalışmalarının yapıldığını söyledi.

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